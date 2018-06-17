Мурашки по коже! Джоли посетила бывшую столицу ИГИЛ в Ираке (ФОТО)

Оскароносная актриса Анджелина Джоли посетила иракский город Мосул, чтобы встретиться с жертвами недавних кровавых конфликтов, унесших жизни тысячи и заставивших бежать миллионы невинных людей, пишет Soulpost.ru.
43-летняя звезда, известная своими гуманитарными делами, является специальным послом ООН. Она была поражена масштабом трагедии жителей Мосула.
Более 70 процентов города остаются разрушенными или поврежденными. По некоторым оценкам, здесь погибло более 40 тысяч мирных жителей.
Эта поездка стала 61-й миссией Джоли в качестве посла ООН, а в Ирак она приезжает в пятый раз.
«Это худшее разрушение, которое я когда-либо видела за годы моей работы послом ООН. Люди здесь потеряли все: их дома разрушены, они обездолены. У них нет лекарств для детей, нет питьевой воды и основных вещей. Они все еще окружены телами под обломками. После невообразимой травмы от оккупации, теперь они пытаются восстановить свои дома, обычно без посторонней помощи».
Джоли отметила, что много людей стали беженцами, но призвала их возвращаться и восстанавливать свой город.