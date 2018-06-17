Мурашки по коже! Джоли посетила бывшую столицу ИГИЛ в Ираке (ФОТО)

«Это худшее разрушение, которое я когда-либо видела за годы моей работы послом ООН. Люди здесь потеряли все: их дома разрушены, они обездолены. У них нет лекарств для детей, нет питьевой воды и основных вещей. Они все еще окружены телами под обломками. После невообразимой травмы от оккупации, теперь они пытаются восстановить свои дома, обычно без посторонней помощи».