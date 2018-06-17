вс, 17.06.2018
Девочка рассказала о воображаемом друге, но ее история испугала даже взрослых СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Сюрприз! Модель сначала пила коктейль перед своим бойфрендом, а потом сняла купальник (ФОТО 18+)

Сюрприз! Модель сначала пила коктейль перед своим бойфрендом, а потом сняла купальник (ФОТО 18+)

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Британская модель нижнего белья сейчас зажигательно отдыхает на Ибице, при этом не забывая делиться с фолловерами пикантными снимками. 

31-летняя Риан Сагден и ее возлюбленный актер Оливер Меллор поженятся в этом году, но перед свадьбой парочка решила немного отдохнуть. 

Папарацци сняли влюбленных на шезлонге у бассейна, где модель сначала наслаждалась закусками и коктейлями, а потом, красотка решила, что на пляже стало слишком жарко, и поэтому бюстгальтер нужно снять.

Смотрите галерею! 

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