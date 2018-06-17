Сюрприз! Модель сначала пила коктейль перед своим бойфрендом, а потом сняла купальник (ФОТО 18+)
17. июнь 2018, 12:12
Британская модель нижнего белья сейчас зажигательно отдыхает на Ибице, при этом не забывая делиться с фолловерами пикантными снимками.
31-летняя Риан Сагден и ее возлюбленный актер Оливер Меллор поженятся в этом году, но перед свадьбой парочка решила немного отдохнуть.
Папарацци сняли влюбленных на шезлонге у бассейна, где модель сначала наслаждалась закусками и коктейлями, а потом, красотка решила, что на пляже стало слишком жарко, и поэтому бюстгальтер нужно снять.
Смотрите галерею!