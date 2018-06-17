Вот так вам всем! Эстонская мисс показала аппетитный зад (ФОТО)
17. июнь 2018, 11:41
Бывшая мисс и светская львица из Эстонии Лийс Ласс поделилась со своими подписчиками в интернете горячим летним снимком, на котором видно прекрасную фигуру девушки.
Ласс, которая занимается сейчас инвестициями на международном рынке, проживает в Сингапуре, там, далеко от Эстонии, ей не стыдно показывать своим эстонским соотечественникам обнаженные ягодицы, сидя на велосипеде.
Смотрите фото! На какую оценку по пятибалльной шкале вы оцениваете фигуру Лийс Ласс? Напишите в комментариях!