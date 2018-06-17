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  • Вот так вам всем! Эстонская мисс показала аппетитный зад (ФОТО)

Вот так вам всем! Эстонская мисс показала аппетитный зад (ФОТО)

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ФОТО: Instagram

Бывшая мисс и светская львица из Эстонии Лийс Ласс поделилась со своими подписчиками в интернете горячим летним снимком, на котором видно прекрасную фигуру девушки. 

Ласс, которая занимается сейчас инвестициями на международном рынке, проживает в Сингапуре, там, далеко от Эстонии, ей не стыдно показывать своим эстонским соотечественникам обнаженные ягодицы, сидя на велосипеде. 

Смотрите фото! На какую оценку по пятибалльной шкале вы оцениваете фигуру Лийс Ласс? Напишите в комментариях!

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