Накануне родов у беременной Евы Лонгории случилось большое горе

Умерла любимица Евы Лонгории, ее мальтийская болонка Джинкси. Маленькая белая собачка долгое время заменяла известной актрисе детей. Есть сведения, что на уход за своим четвероногим другом, педикюр и чистку зубов Ева тратила по 500 долларов ежемесячно, собака купалась в любви и заботе. Глянцевые журналы называли Джинкси самым избалованным и хорошо ухоженным домашним животным Голливуда.

ФОТО: Twitter / Twitter

43-летняя Лонгория тяжело перенесла потерю друга, актриса долго плакала и не могла прийти в себя. Собака умерла в четверг вечером, передает Metro. В тот же день Лонгория опубликовала фотографию с Джинкси и попрощалась с ней в трогательном посте.

«Наступил день, которого я так давно боялась. Джинкси умерла у меня на руках прямо у ветеринарного врача. У нее был инсульт, после которого так и не удалось восстановиться. Ей было 15 лет (96 если перевести с собачьих на человеческие), и она заполнила эти годы любовью и улыбками», – написала беременная актриса в социальных сетях.

«Она долгое время заменяла мне ребеночка. Я очень грустна, но она не будет больше страдать. Все, кто знали меня, знали и Джинкси. Я люблю тебя, Джинкси», – добавила заплаканная Ева Лонгория.

ФОТО: FALOS / TPG/MEGA