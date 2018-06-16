сб, 16.06.2018
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Путин утешил вдову на прощании с Говорухиным

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ФОТО: Scanpix

На церемонию прощания со Станиславом Говорухиным пришли многие деятели культуры и политики.

В Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в Москве в субботу утром состоялось прощание с российским режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным, сообщает РИА Новости. Проститься с выдающимся деятелем культуры пришел и президент России Владимир Путин. Он возложил бордовые розы к гробу покойного, а затем подошел к вдове, чтобы выразить соболезнования.

ФОТО: Aleksey Nikolskyi / Sputnik

Отметим, что почтить память режиссера пришли первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Владимир Мединский, хирург Леонид Рошаль, кинорежиссер Карен Шахназаров, композитор Игорь Крутой, певец Александр Розенбаум, а также депутаты и деятели культуры.

ФОТО: Aleksey Nikolskyi / Sputnik

После церемонии прощания Владимир Путин назвал Говорухина большим художником и настоящим патриотом. Путин сравнил его творческую деятельность с работой дирижера большого симфонического оркестра.

«Мы, рядовые зрители, к коим себя отношу и я, и сейчас хотел бы сказать от их имени, когда мы смотрим на экран, мы видим игру любимых актеров, нас увлекает сюжет, и, как правило, мы не вспоминаем о человеке, который стоит за кадром и которого не видно, но который все это сделал. А именно он, режиссер, как дирижер большого симфонического оркестра, выбирает само произведение, отбирает исполнителей, прежде всего солистов, он заставляет звучать инструменты и делать выразительную паузу», – сказал президент России. По его мнению, Говорухин умел это делать гениально и был настоящим большим художником.

Напомним, что Станислав Говорухин скончался утром 14 июня на 83 году жизни, он будет похоронен на Новодевичьем кладбище

Звезда советского и российского кинематографа родился 29 марта 1936 года в городе Березники Пермского края. На его счету более 20 художественных фильмов. В качестве актера Говорухин снялся почти в 30 картинах.

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