сб, 16.06.2018
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В Сети появились обнаженные фотографии жены российского олигарха

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Илона Котелюх

ФОТО: Instagram

Жена Николая Саркисова попыталась скрыть свое лицо, но ее все же удалось идентифицировать благодаря татуировке.

Кадры публикует Super на своей странице в Instagram, передает Life.

Как отмечается, Котелюх не так давно поздравляли с рождением второго ребeнка, теперь супруга олигарха снова в центре внимания. На фотографиях не просто горячие снимки жены Николая Саркисова, а ее голая грудь.

Свое лицо Илона попыталась скрыть, но ее всё же удалось идентифицировать благодаря татуировке.

Напомним, что интимные фотографии Котелюх публиковались еще и в 2016 году. На своих старых страницах в социальных сетях она хвасталась снимками со страстными поцелуями, в том числе с девушками.

Не так давно Илону Котелюх поздравляли с рождением второго ребенка, теперь же благоверная олигарха Николая Саркисова, совладельца крупной страховой компании "РЕСО-Гарантия", вновь оказывается в центре скандала: в Сеть попали не просто горячие снимки девушки (этого и так навалом), на сей раз — фотки голой груди. Предусмотрительная Илона, конечно, попыталась скрыть лицо на самых откровенных фото, однако по тату нам все же удалось идентифицировать кормящую мамочку-шалунью 😏

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