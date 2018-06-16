В Сети появились обнаженные фотографии жены российского олигарха

Кадры публикует Super на своей странице в Instagram, передает Life.

Как отмечается, Котелюх не так давно поздравляли с рождением второго ребeнка, теперь супруга олигарха снова в центре внимания. На фотографиях не просто горячие снимки жены Николая Саркисова, а ее голая грудь.

Свое лицо Илона попыталась скрыть, но ее всё же удалось идентифицировать благодаря татуировке.