сб, 16.06.2018
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  • Кристина Агилера спела в нью-йоркском метро и ее никто не узнал

Кристина Агилера спела в нью-йоркском метро и ее никто не узнал Смотрите видео!

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ФОТО: Diego Corredor / Diego Corredor/MediaPunch

Певица Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка. Вместе с ней инкогнито выступал известный американский телеведущий Джимми Фэллон, игравший на электрическом банджо. 

Видео концерта опубликовано на YouTube-канале шоу Фэллона The Tonight Show.

Узнать Агилеру было сложно: фигуру скрывала свободная одежда, а лицо — очки и огромная шляпа. Выдавал ее только исключительный голос. Фэллон же был в парике, накладных бороде и усах и выглядел как хипстер.

Артистка исполнила хит Ареты Франклин Freedom и собрала вокруг себя толпу слушателей, завороженных ее пением. Многие зрители снимали девушку на камеру и подпевали.

Для следующей, собственной песни Fighter Агилера себя разоблачила, что привело публику в восторг.

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