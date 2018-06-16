Кристина Агилера спела в нью-йоркском метро и ее никто не узнал Смотрите видео!
16. июнь 2018, 14:59
Певица Кристина Агилера под видом уличного музыканта спела в метро Нью-Йорка. Вместе с ней инкогнито выступал известный американский телеведущий Джимми Фэллон, игравший на электрическом банджо.
Видео концерта опубликовано на YouTube-канале шоу Фэллона The Tonight Show.
Узнать Агилеру было сложно: фигуру скрывала свободная одежда, а лицо — очки и огромная шляпа. Выдавал ее только исключительный голос. Фэллон же был в парике, накладных бороде и усах и выглядел как хипстер.
Артистка исполнила хит Ареты Франклин Freedom и собрала вокруг себя толпу слушателей, завороженных ее пением. Многие зрители снимали девушку на камеру и подпевали.
Для следующей, собственной песни Fighter Агилера себя разоблачила, что привело публику в восторг.