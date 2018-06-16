LimonCмотриВ чем мать родила: в Финляндии голые люди вышли на улицу и... побежали!В чем мать родила: в Финляндии голые люди вышли на улицу и... побежали! Галерея 18+Limon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать16. июнь 2018, 14:04В начале лета в Финляндии ежегодно проводится забег голышом (фин. Nakukymppi). В этом году мероприятие прошло уже в 16-ый раз. Пробежать без одежды десятикилометровую дистанцию решили более ста человек. Как обычно бывает на этом мероприятии, количество зрителей в разы превысило число участников.Смотрите галерею! А вы бы хотели, чтобы подобные забеги проходили у нас? Делитесь своим мнением в комментариях.голыезабегфинляндия