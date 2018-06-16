сб, 16.06.2018
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  • В чем мать родила: в Финляндии голые люди вышли на улицу и... побежали!

В чем мать родила: в Финляндии голые люди вышли на улицу и... побежали! Галерея 18+

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В начале лета в Финляндии ежегодно проводится забег голышом (фин. Nakukymppi). В этом году мероприятие прошло уже в 16-ый раз. 

Пробежать без одежды десятикилометровую дистанцию решили более ста человек. Как обычно бывает на этом мероприятии, количество зрителей в разы превысило число участников.

Смотрите галерею! А вы бы хотели, чтобы подобные забеги проходили у нас? Делитесь своим мнением в комментариях.

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