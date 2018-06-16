Как Шварценеггер: «кот-качок» покорил Сеть Смотрите видео!
16. июнь 2018, 13:47
В соцсетях появился новый любимец – необычный мускулистый кот.
Кот, который выглядит как бодибилдер, проживает в Канаде. Одна из жительниц провинции Квебек случайно увидела на своей улице необычного пушистика. Он отличался солидными «мускулами», красивой походкой и дружелюбным нравом.
Девушка сняла на видео котика и выложила в соцсети. Она написала, что пушистик часто прогуливается по ее улице и любит ласкаться к прохожим.
WEH NI GARFIELD PUN KALAH !! pic.twitter.com/hP2ftstxw4— ㅤ (@wtfmrl) 25 сентября 2016 г.