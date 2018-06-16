сб, 16.06.2018
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  • Как Шварценеггер: «кот-качок» покорил Сеть

Как Шварценеггер: «кот-качок» покорил Сеть Смотрите видео!

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ФОТО: Twitter

В соцсетях появился новый любимец – необычный мускулистый кот. 

Кот, который выглядит как бодибилдер, проживает в Канаде. Одна из жительниц провинции Квебек случайно увидела на своей улице необычного пушистика. Он отличался солидными «мускулами», красивой походкой и дружелюбным нравом.

Девушка сняла на видео котика и выложила в соцсети. Она написала, что пушистик часто прогуливается по ее улице и любит ласкаться к прохожим.  

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