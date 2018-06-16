Это похоже на пытку! 57-летняя Лариса Вербицкая раскрыла секрет своей стройности

Поклонники Ларисы Вербицкой постоянно задают вопросы о том, как ей удается оставаться в такой прекрасной форме. На днях телеведущая подробно описала свое питание и рассказала, от каких продуктов отказалась давным-давно.

Оказывается, звезда не ест мучное, жирное, сладкое и копчености, а также не употребляет алкоголь. Из круп позволяет себе только гречку и овсянку на завтрак.

«Один небольшой фрукт — раз в день или горсть ягод в первой половине дня. Нельзя — макароны, остальные крупы, горох, бобовые, кукурузу, морковь, свеклу. Можно — иногда коричневый рис, овощи (включая зеленый горошек, стручковую фасоль) и молочные продуты, но не жирные», — написала Лариса.

Также в рационе Ларисы — рыба, морепродукты и нежирное мясо, приготовленное на гриле, в мультиварке или духовке. Главное правило — есть пять-шесть раз в день маленькими порциями (по 120-150 граммов за один прием пищи). Можно пить воду, травяные настои и кофе, но только одну чашку с утра. Из фруктов разрешены все, кроме бананов и винограда.

«Сухофрукты можно, но вместо фрукта, то есть 4-5 штучек. Яйца можно. Соли — минимум. Можно есть супы, но нежирные, на некрепком бульоне, без круп, картошки и зажарки», — добавила телеведущая.

На ночь Вербицкая рекомендует есть творог или рыбу, причем за три часа до сна. От кисломолочных продуктов она советует отказаться, так как они вызывают брожение.