Галерея: в Москве простились с режиссером Станиславом Говорухиным

В Преображенской церкви Храма Христа Спасителя в Москве сегодня утром, 16 июня, началось прощание с российским режиссером, депутатом Госдумы Станиславом Говорухиным. В четверг, 14 июня, он скончался после продолжительной болезни.
Проститься со Станиславом Говорухиным пришел президент России Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу с телом режиссера бордовые розы, а затем выразил соболезнования его вдове Галине Говорухиной.
Проститься с режиссером пришли также ряд депутатов Госдумы, в частности Елена Драпеко, и глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, передает РИА Новости. После церемонии прощания в храме пройдет отпевание, а похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.
Актер, сценарист и режиссер Станислав Говорухин снял такие фильмы как «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», Weekend, «Конец прекрасной эпохи», и сам сыграл в лентах «Асса», «Анкор, еще анкор!», «Любовь-морковь 3», «Женская логика» и многих других. Говорухин также был автором нескольких книг и многочисленных сценариев, в том числе к фильму «Пираты ХХ века».