Галерея: в Москве простились с режиссером Станиславом Говорухиным

Проститься со Станиславом Говорухиным пришел президент России Владимир Путин. Глава государства возложил к гробу с телом режиссера бордовые розы, а затем выразил соболезнования его вдове Галине Говорухиной.

Проститься с режиссером пришли также ряд депутатов Госдумы, в частности Елена Драпеко, и глава концерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, передает РИА Новости . После церемонии прощания в храме пройдет отпевание, а похоронят режиссера на Новодевичьем кладбище.

Актер, сценарист и режиссер Станислав Говорухин снял такие фильмы как «Вертикаль», «Десять негритят», «Ворошиловский стрелок», «Благословите женщину», Weekend, «Конец прекрасной эпохи», и сам сыграл в лентах «Асса», «Анкор, еще анкор!», «Любовь-морковь 3», «Женская логика» и многих других. Говорухин также был автором нескольких книг и многочисленных сценариев, в том числе к фильму «Пираты ХХ века».