сб, 16.06.2018
С перчинкой: задорные соски Шпицы стали сенсацией на открытии «Кинотавра» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Что случилось?! Анну Михалкову перестали узнавать поклонники

Что случилось?! Анну Михалкову перестали узнавать поклонники

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Недавно отметившая 44-летие актриса Анна Михалкова грозилась накануне своего дня рождения, что если вдруг ей удастся похудеть, то «в ход пойдут каблуки и заранее припасенные короткие платья».

Судя по тому, что Анну с трудом узнали на вечеринке журнала Instyle, устроенной в честь жюри «Кинотавра», актрисе удалось осуществить свой план. По меньшей мере Михалкова скинула около 15 килограммов.

Говорят, что популярной актрисе помогают держать себя в тонусе ежедневные пробежки.

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