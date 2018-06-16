Что случилось?! Анну Михалкову перестали узнавать поклонники
16. июнь 2018, 11:18
Недавно отметившая 44-летие актриса Анна Михалкова грозилась накануне своего дня рождения, что если вдруг ей удастся похудеть, то «в ход пойдут каблуки и заранее припасенные короткие платья».
Судя по тому, что Анну с трудом узнали на вечеринке журнала Instyle, устроенной в честь жюри «Кинотавра», актрисе удалось осуществить свой план. По меньшей мере Михалкова скинула около 15 килограммов.
Говорят, что популярной актрисе помогают держать себя в тонусе ежедневные пробежки.