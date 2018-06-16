63-летний Владимир Кузьмин разводится с молодой женой

Певец отказывается давать комментарии по поводу развода со своей супругой Екатериной. Ушлые журналисты «поскребли по сусекам» и нашли неопубликованное интервью, в котором артист косвенно намекает на причину размолвки, пишут Dni.

В откровенной беседе с представителем прессы артист рассказал, что Екатерина в последние годы сильно изменилась. Они поженились, когда девушка была очень молода, а за 17 лет супружества – повзрослела, поэтому стала другим человеком.

«Она наконец-то нашла свое место в психологии, ей очень комфортно и хорошо. И сейчас она в Индии работает со своей группой. Я рад за нее», – отметил Кузьмин. Певец добавил, что он постоянно гастролирует по России, а его супруга уже долгое время проживает заграницей, поэтому постоянно находиться вместе у них не получается. «Так для нее лучше, она нашла себя, стала личностью! А до этого была просто моей женой», – цитирует Кузьмина Dom2Life.ru.

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На днях музыкант объявил о расставании с супругой. «С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, – рассказал певец. – Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу».