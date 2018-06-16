сб, 16.06.2018
С перчинкой: задорные соски Шпицы стали сенсацией на открытии «Кинотавра» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • 63-летний Владимир Кузьмин разводится с молодой женой

63-летний Владимир Кузьмин разводится с молодой женой После 17 лет брака!

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Mashkov Yuri/COVI/Scanpix

Музыкант Владимир Кузьмин заявил о расставании с женой Екатериной. 

Певец отказывается давать комментарии по поводу развода со своей супругой Екатериной. Ушлые журналисты «поскребли по сусекам» и нашли неопубликованное интервью, в котором артист косвенно намекает на причину размолвки, пишут Dni.

В откровенной беседе с представителем прессы артист рассказал, что Екатерина в последние годы сильно изменилась. Они поженились, когда девушка была очень молода, а за 17 лет супружества – повзрослела, поэтому стала другим человеком.

«Она наконец-то нашла свое место в психологии, ей очень комфортно и хорошо. И сейчас она в Индии работает со своей группой. Я рад за нее», – отметил Кузьмин. Певец добавил, что он постоянно гастролирует по России, а его супруга уже долгое время проживает заграницей, поэтому постоянно находиться вместе у них не получается. «Так для нее лучше, она нашла себя, стала личностью! А до этого была просто моей женой», – цитирует Кузьмина Dom2Life.ru.

ФОТО: Scanpix

На днях музыкант объявил о расставании с супругой. «С большим уважением и любовью друг к другу, оставаясь близкими друзьями, мы с Катей объявляем о разводе, – рассказал певец. – Пришло время каждому двигаться своей дорогой. Мы приняли решение не давать никаких комментариев в прессе по этому поводу».

Отметим, что влюбленные поженились в 2001 году. Екатерина младше Владимира на 27 лет. Семейная жизнь супругов не была гладкой: поговаривали, что однажды их брак чуть не разрушился из-за ревности Кузьмина. Однако тогда пара смогла спасти отношения, сообщает издание «7Дней.ru».

Читать также

Актуально

НАВЕРХ