Подружка из России сдала Робби Уильямса после грубости на ЧМ-2018

"В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Наша желтая пресса выставила его в худшем свете. Но я знаю его уже десять лет. Робби последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг. Черт возьми, это же Робби Уильямс! Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и все. И он показал его британскому парламенту. Поверьте, они здесь уже успели это обсудить. Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби даже не получил ни цента за свое выступление на ЧМ–2018. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились", – цитирует анонимного информатора сайт "Комсомольская правда".