Меган Маркл номинирована на премию «Эмми»

Герцогиня Сассекская номинирована в категории «Лучшая драматическая актриса». Кроме нее, на победу в этой номинации претендуют такие звезды как Алексис Бледел («Рассказ служанки»), Крисси Метц («Это мы»), Софи Тернер и Мэйси Уильямс («Игра престолов»).

До сих пор Меган Маркл не получила ни одной престижной награды и сейчас ей выпал последний шанс получить премию, поскольку после бракосочетания с принцем Гарри она навсегда отказалась от актерской карьеры. Герцогиня играла в сериале «Форс-мажоры» с 2011 по 2017 год.