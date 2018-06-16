Меган Маркл номинирована на премию «Эмми»

Меган Маркл, которая впервые вышла в свет с Елизаветой II, может получить премию «Эмми» за свою актерскую игру в последнем седьмом сезоне сериала «Форс-мажоры», где она сыграла роль Рейчел Зейн. Дело в том, что представили комитета премии из США официально подтвердили информацию, сообщает Сегодня со ссылкой на издание The fix.
Герцогиня Сассекская номинирована в категории «Лучшая драматическая актриса». Кроме нее, на победу в этой номинации претендуют такие звезды как Алексис Бледел («Рассказ служанки»), Крисси Метц («Это мы»), Софи Тернер и Мэйси Уильямс («Игра престолов»).
До сих пор Меган Маркл не получила ни одной престижной награды и сейчас ей выпал последний шанс получить премию, поскольку после бракосочетания с принцем Гарри она навсегда отказалась от актерской карьеры. Герцогиня играла в сериале «Форс-мажоры» с 2011 по 2017 год.
Отметим, что Кенсингтонский дворец пока не прокомментировал эту информацию. Сама же премия «Эмми» состоится 17 сентября в Лос-Анджелесе.