Дмитрий Маликов опубликовал нежное фото с маленьким сыном

Однако несколько фотографий малыша уже гуляют по сети — благодаря клипу артиста, в котором тот впервые показал сына. Сегодня же 48-летний Маликов поделился еще одним кадром с малышом, сделанным как раз на съемках музыкального видео. На черно-белом снимке певец нежно держит сына на руках, но лица мальчика не видно.

A post shared by Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) on Jun 15, 2018 at 3:02am PDT

«Дима, как вам к лицу отцовство!!! Просто восхитительное фото, умилительное, нежное, искреннее, чистое...», «Дима, ты самый лучший молодой папа и красавец мужчина в полном расцвете сил. Дима, береги себя ты нужен своей семье, своим детям, у тебя столько всего интересного в жизни — первые шаги, первое слово сына», «Это большое счастье, что появился еще ребенок. Все будет хорошо, и что-то подсказывает мне, что, возможно, будет, как и вы, композитором. Поздние дети всегда очень талантливые! И Стеша замечательная старшая сестра (орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)», — пишут Маликову поклонники.

Напомним, о рождении еще одного ребенка у четы Маликовых стало известно в конце января. Мальчик появился на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга, вскоре счастливые родители подтвердили информацию о прибавлении в семье.

У Маликовых есть старшая дочь — 18-летняя Стефания. Также у Елены Маликовой есть дочь от предыдущего брака, Ольга, которую Дмитрий воспитывал как родную. Дочку падчерицы, Аню, певец считает своей внучкой.