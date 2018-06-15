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  • Видео: Кристина Агилера и Джимми Фэллон выступили в метро Нью-Йорка

Видео: Кристина Агилера и Джимми Фэллон выступили в метро Нью-Йорка

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кристина агилера

ФОТО: скриншот с youtube.com

Кристина Агилера, которая сегодня на радость своих поклонников наконец-то представит новую пластинку Liberation после шестилетнего творческого перерыва, за несколько дней до ее выхода старалась всячески привлечь к себе внимание, пишет Сплетник.

В среду она стала героиней телешоу на канале MTV, а вчера и вовсе решила дать мини-концерт. Причем место для своего выступления она выбрала довольно оригинальное. Вместе с известным телеведущим Джимми Фэллоном Агилера исполнила несколько песен прямо в метро Нью-Йорка.

Надев парики, шляпы и солнечные очки, певица и телеведущий начали свое выступление с композиции Ареты Франклин Freedom. Вскоре на платформе собралась толпа народа, которая стала снимать их концерт на телефоны. Когда же Агилера и Фэллон сняли парики и другие аксессуары, при помощи которых они изменили свою внешность, собравшиеся опешили. Рассекретив свои личности, Агилера и Фэллон продолжили выступать под одобрительные аплодисменты восторженной толпы. Кристина исполнила собственную композицию Fighter, а также несколько других песен.

Кстати, Агилера далеко не первая звезда, спевшая в метро Нью-Йорка. Несколько лет назад небольшой концерт там дала группа U2, а год назад пассажиров нью-йоркской подземки своим выступлением удивила Майли Сайрус. Все они, к слову, тоже сначала выступали в очках и париках и лишь потом сняли их, удивив публику.

кристина агилера

ФОТО: скриншот с youtube.com

кристина агилера

ФОТО: скриншот с youtube.com

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