Видео: Кристина Агилера и Джимми Фэллон выступили в метро Нью-Йорка

В среду она стала героиней телешоу на канале MTV, а вчера и вовсе решила дать мини-концерт. Причем место для своего выступления она выбрала довольно оригинальное. Вместе с известным телеведущим Джимми Фэллоном Агилера исполнила несколько песен прямо в метро Нью-Йорка.

Надев парики, шляпы и солнечные очки, певица и телеведущий начали свое выступление с композиции Ареты Франклин Freedom. Вскоре на платформе собралась толпа народа, которая стала снимать их концерт на телефоны. Когда же Агилера и Фэллон сняли парики и другие аксессуары, при помощи которых они изменили свою внешность, собравшиеся опешили. Рассекретив свои личности, Агилера и Фэллон продолжили выступать под одобрительные аплодисменты восторженной толпы. Кристина исполнила собственную композицию Fighter, а также несколько других песен.

Кстати, Агилера далеко не первая звезда, спевшая в метро Нью-Йорка. Несколько лет назад небольшой концерт там дала группа U2, а год назад пассажиров нью-йоркской подземки своим выступлением удивила Майли Сайрус. Все они, к слову, тоже сначала выступали в очках и париках и лишь потом сняли их, удивив публику.

кристина агилера ФОТО: скриншот с youtube.com