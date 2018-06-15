Друг шокировал страшными подробностями тяжелой болезни Говорухина

"О тяжелой болезни Говорухина я узнал в прошлом году, когда он собирался ехать в Израиль, чтобы удалять легкое, – со слезами на глазах говорит Сафронов. – Но что-то пошло не так, операция была сделана неудачно, как Станислав Сергеевич сам говорил. Он приехал оттуда не вылечившись, и уже российские врачи боролись за его жизнь. И нам всем казалось, что он все-таки поправится, проживет еще долгие годы. Этот человек никогда не жаловался, не ныл, до самой кончины он бодрился, рассказывал какие-то истории, вспоминал житейские приключения – именно он поддерживал нас, вселял веру в то, что все будет хорошо".

"Слава, конечно, не вел привычный образ жизни в последние месяцы: ходил с аппаратом, который поддерживал его дыхание и как бы заменял ему второе легкое, – продолжает Сафронов. – При этом он не сетовал никогда на свое плохое самочувствие. Если ему становилось нехорошо, просто уходил в свою комнату, и все понимали, что ему нужно отдохнуть".

"Мы, его друзья, до последнего были уверены, что у Говорухина тяжелый период, с которым многие сталкиваются – но потом болезнь проходит и люди живут дальше еще долгие годы. И того, что вдруг его не станет вот так неожиданно, я, конечно, не ждал. Да никто не ждал. Если бы Станислав Сергеевич хоть как-то показывал нам, насколько ему плохо, жаловался на свое здоровье, то, может, для нас не стало бы таким шоком известие о его кончине. Но он вел себя как обычно: так же беседовал, так же спорил, так же сердился, когда чем-то был недоволен. И это всех успокаивало", – вздыхает Сафронов.

За день до смерти Говорухина он улетел в Саратов на открытие своей выставки в полной уверенности, что по возвращении обязательно его навестит и они еще о многом поговорят. "А в результате мне пришлось срочно прервать свою командировку, и теперь я что-то скажу только над его гробом", – расплакался Сафронов.