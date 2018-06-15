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  • О, счастливчик! Смотри, кому отдала свое сердце самая сексуальная модель Эстонии

О, счастливчик! Смотри, кому отдала свое сердце самая сексуальная модель Эстонии ФОТО!

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ФОТО: Ardo Kaljuvee / Erlend Štaub

Блогер и фитнес-модель из Эстонии Мэрилин Таймре, известная под псевдонимом Paljas Porgand, наконец-то сообщила, что в ее жизни снова появилась любовь.

«Я его принцесса, - рассказывает Мэрилин, - этот человек любит все, что его окружает и благодарен за каждый миг. И я безумно благодарна за то, что со мной теперь такой позитивный и энергичный человек».

ФОТО: Erakogu

Молодого человека зовут Роомет Поом и он практически полностью разделяет интересы Мэрилин. Познакомились молодые люди на открытии магазина Suit Supply и, как признается модель, встречались с тех пор полтора месяца. «За это время никаких интимных контактов не было. Я хотела убедиться, что у него на меня серьезные планы», - откровенно призналась она.

«Самое интересное – он не следил за мной в Сети до знакомства и даже не знал, кто я такая», - говорит девушка.

Отметим, что аккаунты Мэрилин в Сети пользуются большой популярностью, а прославилась она изначально благодаря своему блогу, в котором без утаек рассказывает о своей жизни, в том числе и об операции по увеличению груди. 

ФОТО: Erakogu

Не так давно модель рассталась с одним из самых завидных женихов Эстонии – Уку Сувисте, но, как рассказывает она сама, после этого она наслаждалась свободой и независимостью. Зато на Роомета у нее уже есть планы. Уже 2 июля пара отправится на отдых в Италию на 13 дней.

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