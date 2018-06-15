О, счастливчик! Смотри, кому отдала свое сердце самая сексуальная модель Эстонии

«Я его принцесса, - рассказывает Мэрилин, - этот человек любит все, что его окружает и благодарен за каждый миг. И я безумно благодарна за то, что со мной теперь такой позитивный и энергичный человек».

ФОТО: Erakogu

Молодого человека зовут Роомет Поом и он практически полностью разделяет интересы Мэрилин. Познакомились молодые люди на открытии магазина Suit Supply и, как признается модель, встречались с тех пор полтора месяца. «За это время никаких интимных контактов не было. Я хотела убедиться, что у него на меня серьезные планы», - откровенно призналась она.

«Самое интересное – он не следил за мной в Сети до знакомства и даже не знал, кто я такая», - говорит девушка.

Отметим, что аккаунты Мэрилин в Сети пользуются большой популярностью, а прославилась она изначально благодаря своему блогу, в котором без утаек рассказывает о своей жизни, в том числе и об операции по увеличению груди.

ФОТО: Erakogu