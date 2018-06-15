Американец 18 лет вписывал в лотерейный билет одни и те же числа, но тут случилось невероятное

Мужчина купил билет лотереи Powerball в городе Бойсе перед розыгрышем и записал в него те же номера, что и в последние годы: 6,10, 15, 25, 36. Затем он просканировал билет с помощью приложения на телефоне и получил уведомление, что ему надо связаться с организаторами лотереи.

«После этого я посмотрел на выигрышные числа, и они выглядели очень знакомо!» — рассказал Трэн. Организаторы сообщили ему, что он выиграл два миллиона долларов.

Американец рассказал, что собирается использовать деньги, чтобы погасить ипотеку за дом, а то, что останется, прибережет на будущее. Собирается ли он продолжать играть в лотерею, используя те же номера, неизвестно.