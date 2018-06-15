У вас есть такая? Названа самая популярная в Instagram летняя вещь

Огромная соломенная шляпа французского модельера Симона Порт Жакмю стала самой популярной в Instagram вещью летнего сезона 2018 года, пишет TvNet со ссылкой на издание Fashionista.
Головной убор под названием Le Grand Chapeau Bomba, защищающий от солнечных лучей практически все тело целиком, стал трендом как у знаменитостей, так и у их поклонниц. Многие из них опубликовали фотографии в шляпе в своих Instagram-аккаунтах.
Среди них оказалась американская супермодель Белла Хадид.
Фотограф Петя Шаламанова (Petya Shalamanova) опубликовала сразу несколько снимков в шляпе.
Тенденцию поддержала и российская модель Татьяна Корсакова.
Соломенная шляпа Jacquemus доступна по цене 770 долларов.
Напомним, в апреле шляпа-панамка из 80-х и 90-х годов прошлого века снова стала трендом, который в своих последних коллекциях поддержали как люксовые бренды, так и производители одежды масс-маркет. На показах головной убор был представлен в разных цветах и текстурах: от леопардового принта до джинсы и искусственной кожи.