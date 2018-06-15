Оно буквально движется: окутанное паутиной дерево в английской деревушке напугало даже полицейского

В деревне в Йоркширских долинах (Англия) обнаружили дерево, окутанное гигантским количеством паутины. Фотографии необычного явления опубликовал пользователь Twitter под ником PC Rich Sutcliffe, который оказался полицейским, передате Лента.
Очевидец отметил, что видел, как дерево буквально двигалось из-за тысяч гусениц, спрятавшихся под паутиной.
Журналисты The Daily Mail отметили, что вид «монструозного» дерева навевает мысли о фильме ужасов. В действительности шелковые нити, которыми гусеницы обвивают подобные места, служат защитным барьером для особей, переживающих процесс окукливания.
Представитель проекта по изучению и сохранению бабочек Butterfly Conservation подтвердил, что под подобным «покрывалом» могут ютиться тысячи гусениц. Обычно активное плетение начинается весной, когда на деревьях распускаются молодые листки, служащие для гусениц пищей.
I've seen some mysterious sights at work but this took me by surprise today. The entire tree 'moving' with caterpillars🐛🐛 pic.twitter.com/s5W6ykIDHG— PC Rich Sutcliffe (@KiloSierra1728) June 10, 2018