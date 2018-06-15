пт, 15.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Ведущая Андреева оголилась в эфире «Времени»

Ведущая Андреева оголилась в эфире «Времени»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Екатерина Андреева.

ФОТО: Скриншот.

Екатерина Андреева появилась перед камерами в необычном виде. Телеведущая предстала не в привычном пиджаке, а в неформальной футболке, пишет Дни.ру.

На своей официальной страничке в Instagram Екатерина Андреева опубликовала видео, которое сделано прямо на ее рабочем месте – в студии новостной программы "Время". Причем перед зрителями лицо Первого канала предстало не в привычном строгом образе, закрытой одежде и с убранными волосами, а в красной футболке, оголяющей руки.

Оказывается, Екатерина нарядилась специально для чемпионата мира по футболу, который накануне, 14 июня, стартовал в России. "Не знаю, как там наши футби готовы к дальнейшим играм, а я головой бью что надо, учитывая ,что это первый раз – да еще таким мячом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Андреева.

Телеведущая продолжила свою мысль: "А мяч потом сразу забрали и утащили на Чемпионат. Но все равно я по нему шарахнула раньше Роналдо, Неймара ,Месси и Салаха! Колдуем на хорошую игру для наших. И просто наслаждаемся таким замечательным турниром – игры все будут интересные".

Читать также

Актуально

НАВЕРХ