Ведущая Андреева оголилась в эфире «Времени»

На своей официальной страничке в Instagram Екатерина Андреева опубликовала видео, которое сделано прямо на ее рабочем месте – в студии новостной программы "Время". Причем перед зрителями лицо Первого канала предстало не в привычном строгом образе, закрытой одежде и с убранными волосами, а в красной футболке, оголяющей руки.

Оказывается, Екатерина нарядилась специально для чемпионата мира по футболу, который накануне, 14 июня, стартовал в России. "Не знаю, как там наши футби готовы к дальнейшим играм, а я головой бью что надо, учитывая ,что это первый раз – да еще таким мячом (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Андреева.

Телеведущая продолжила свою мысль: "А мяч потом сразу забрали и утащили на Чемпионат. Но все равно я по нему шарахнула раньше Роналдо, Неймара ,Месси и Салаха! Колдуем на хорошую игру для наших. И просто наслаждаемся таким замечательным турниром – игры все будут интересные".