Семь способов установить хорошие отношения с начальником

Работу вы выполняете не хуже других, на все корпоративные мероприятия ходите, везде участвуете, вот только отношения с начальником остаются какие-то напряженные, пишет Сегодня.
Вот несколько советов, как наладить отношения с начальством.
В чем может быть причина?
1. Вы привыкли работать самостоятельно, без контроля, по принципу "полработы не показывают", а ваш шеф предпочитает контролировать каждый этап работы и ее промежуточные итоги, как вам кажется, вмешиваясь в процесс. Или наоборот: вы отчитываетесь за каждый свой шаг, а руководитель же предпочитает лишь принять сделанную работу целиком.
2. Вы излагаете суть рабочих вопросов устно, в неформальной обстановке, шеф же предпочитает по каждому поводу собирать совещания и требует подробного письменного изложения. И наоборот: вы — приверженец эпистолярного жанра, начальник же решает вопросы в буфете за чашкой кофе.
3. Ваш начальник – молния, он ждет мгновенной реакции и результата, вы же делаете работу не спеша.
4. Вы привыкли к субординации и разграничениям, босс же — приверженец демократии и свободы критики.
Как себя вести с руководителем?
1. Проявляйте уважение. Даже если ваш босс младше вас или пришел в компанию позже – почему-то начальник именно он. Показывая свое пренебрежение, вы отношения точно не построите.
2. Приходите к шефу по возможности с хорошими новостями и предлагайте конструктивные решения рабочих вопросов. Если вы постоянно обращаетесь к нему с проблемами, вас будут воспринимать как одну большую проблему.
3. Попробуйте наладить отношения, проявив искренний интерес к его персоне, спросите о трудовой биографии, о предыдущей работе.
4. Проявляйте инициативу, будьте на виду. Участвуйте в совещаниях, дискуссиях, не бойтесь высказывать свое мнение. Таким образом у вас больше шансов наладить отношения, чем если вы будете все время молчать.
5. Оценивайте ситуацию. Если босс не в духе – не настаивайте на подписании, например, заявления об отпуске.
6. Не сравнивайте этого начальника с предыдущим, особенно если сравнение не в пользу «текущего». Можно нарваться на фразу: «Если Иван Иванович такой отличный, идите работать с ним».
7. Не сплетничайте о руководителе – рано или поздно это станет известно, и в таком случае вы впадете в немилость.