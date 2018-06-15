Семь способов установить хорошие отношения с начальником

Вот несколько советов, как наладить отношения с начальством.

В чем может быть причина?

1. Вы привыкли работать самостоятельно, без контроля, по принципу "полработы не показывают", а ваш шеф предпочитает контролировать каждый этап работы и ее промежуточные итоги, как вам кажется, вмешиваясь в процесс. Или наоборот: вы отчитываетесь за каждый свой шаг, а руководитель же предпочитает лишь принять сделанную работу целиком.

2. Вы излагаете суть рабочих вопросов устно, в неформальной обстановке, шеф же предпочитает по каждому поводу собирать совещания и требует подробного письменного изложения. И наоборот: вы — приверженец эпистолярного жанра, начальник же решает вопросы в буфете за чашкой кофе.

3. Ваш начальник – молния, он ждет мгновенной реакции и результата, вы же делаете работу не спеша.

4. Вы привыкли к субординации и разграничениям, босс же — приверженец демократии и свободы критики.

Как себя вести с руководителем?

1. Проявляйте уважение. Даже если ваш босс младше вас или пришел в компанию позже – почему-то начальник именно он. Показывая свое пренебрежение, вы отношения точно не построите.

2. Приходите к шефу по возможности с хорошими новостями и предлагайте конструктивные решения рабочих вопросов. Если вы постоянно обращаетесь к нему с проблемами, вас будут воспринимать как одну большую проблему.

3. Попробуйте наладить отношения, проявив искренний интерес к его персоне, спросите о трудовой биографии, о предыдущей работе.

4. Проявляйте инициативу, будьте на виду. Участвуйте в совещаниях, дискуссиях, не бойтесь высказывать свое мнение. Таким образом у вас больше шансов наладить отношения, чем если вы будете все время молчать.

5. Оценивайте ситуацию. Если босс не в духе – не настаивайте на подписании, например, заявления об отпуске.

6. Не сравнивайте этого начальника с предыдущим, особенно если сравнение не в пользу «текущего». Можно нарваться на фразу: «Если Иван Иванович такой отличный, идите работать с ним».