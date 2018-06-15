пт, 15.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Самая сексуальная сисадминша отметила начало ЧМ-2018 горячим фото

Самая сексуальная сисадминша отметила начало ЧМ-2018 горячим фото

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Скриншот.

31-летняя Риан Сагден из Манчестера, которая прежде работала системным администратором, а теперь стала востребованной моделью, по-своему отметила начало чемпионата мира по футболу в России.

Девушка поделилась откровенным фото в старой военной форме — похоже, представление о внешнем виде российских военных Риан получила из фильма "Красная жара".

Забавно, что лацкан шинели Риал Сагден украсила медалью Героя Социалистического труда. Почему выбор пал именно на эту награду, неизвестно. Возможно, её красная орденская колодка лучше всего сочеталась по цвету с бельём модели, а может быть, девушке просто нравится красный цвет.

Смотри фото ЗДЕСЬ!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ