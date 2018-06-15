Самая сексуальная сисадминша отметила начало ЧМ-2018 горячим фото
15. июнь 2018, 13:34
31-летняя Риан Сагден из Манчестера, которая прежде работала системным администратором, а теперь стала востребованной моделью, по-своему отметила начало чемпионата мира по футболу в России.
Девушка поделилась откровенным фото в старой военной форме — похоже, представление о внешнем виде российских военных Риан получила из фильма "Красная жара".
Забавно, что лацкан шинели Риал Сагден украсила медалью Героя Социалистического труда. Почему выбор пал именно на эту награду, неизвестно. Возможно, её красная орденская колодка лучше всего сочеталась по цвету с бельём модели, а может быть, девушке просто нравится красный цвет.
Смотри фото ЗДЕСЬ!