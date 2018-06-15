Самая сексуальная сисадминша отметила начало ЧМ-2018 горячим фото

Забавно, что лацкан шинели Риал Сагден украсила медалью Героя Социалистического труда. Почему выбор пал именно на эту награду, неизвестно. Возможно, её красная орденская колодка лучше всего сочеталась по цвету с бельём модели, а может быть, девушке просто нравится красный цвет.