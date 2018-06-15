Правда глаза колет: почему люди врут

Вопрос в другом – почему люди вообще врут? Вашему вниманию семь основных причин:

1. Чтобы сохранить свой имидж.

Люди могут преувеличивать свои достижения или придумывать фантастические рассказы, в которых отсутствует информация об их слабых сторонах, промахах или неудачах. Они хотят участвовать в "управлении впечатлениями", чтобы другие воспринимали их в лучшем свете.

2. Нарушения личности и патологическая, компульсивная ложь.

Эта форма лжи связана с гораздо более глубокой и мрачной проблемой – расстройством личности, когда появляется склонность к манипулированию или навязчивое желание лгать. Те, у кого присутствуют социопатические или психопатические черты, могут врать, чтобы выбить из равновесия своего собеседника. Кто-то врет вообще без причины, потому что это приносит им удовольствие.

3. Чтобы уберечь отношения или чужие чувства.

Например, человек может лгать о своей измене, чтобы не разрушить свой брак. Или похвалить новое платье подруги, даже если оно выглядит ужасно, чтобы не расстраивать ее. Намерение, лежащее в основе этой лжи, вполне понятно, и его основная задача заключается в сохранении отношений или нежелании причинять людям боль.

4. Чтобы защитить другого.

Человек лжет с намерением уберечь кого-то от последствий их действий. Так, например, родители могут выгораживать своего ребенка, дабы защитить его от юридических последствий, которые могут разрушить его жизнь. Эта ложь помогает избежать ответственности и иногда даже бывает оправданной в зависимости от обстоятельств.

5. Чтобы произвести впечатление и улучшить свою репутацию.

Это распространенная форма лжи, которая обычно связана с желанием произвести впечатление на общество или важных людей в своей жизни. Потенциальный кандидат на должность приукрашивает свои достижения и опыт работы, чтобы получить хорошее место. Потенциальный партнер может лгать о своем финансовом достатке, чтобы вызвать к себе интерес. Эта форма лжи основана на корыстных интересах, и к ней прибегают для того, чтобы что-то получить – будь то статус, признание, продвижение по службе или повышение зарплаты.

6. Чтобы погасить конфликт или избежать его.

По мнению психологов, некоторые лжецы обманывают, чтобы избежать конфликтов и конфронтации. В этом контексте лжец опасается неодобрения, порицания или нежелательной эмоциональной реакции на правду. Подросток может лгать, чтобы избежать гнева родителей и последующего наказания.

7. Мгновенное удовлетворение.