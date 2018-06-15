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Салтыкова показала интимное фото с Газмановым

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Ирина Салтыкова

ФОТО: Saltykova.ru

Ирина Салтыкова считается одной из самых привлекательных исполнительниц отечественной эстрады. В 90-х певица стала настоящим прорывом, когда в своих клипах на песни «Голубые глазки» и «Серые глаза» демонстрировала великолепную форму в сексуальных нарядах. В 1996 году Ирина Салтыкова стала лауреатом музыкальной премии «Золотой граммофон», пишут Дни.ру.

Именно фото с наградой (правда, премии «Овация») артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке Ирина запечатлена целующей в губы Олега Газманова. «Вот какую фотографию нашла)),как молоды мы были))),это Олег Газманов! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала Салтыкова.

На пикантном снимке Ирина запечатлена в платье, демонстрирующем упругую грудь, и с озорной прической. А Олег облачен в стильный костюм.

Многочисленные поклонники пришли в восторг. «Что Ирина клевая-клевая, сексуальная , женственная и Газманов замечательно выглядит , не портят их годы! И ведут себя всегда достойно , не смешат народ, как большинство звезд !!!», «Ой, Олег тут такой хорошенький! А вы , Ирина, стали только шикарнее! Годы невластны над вами!», «Газманова не узнать, такой черный мачо!!! а вы Ирина не изменились!!! такая же прекрасная и молодая💋💋», «Это Идэн и Круз из СантаБарборы😁😁😁🌴🌴🌴», – рассыпались в комплиментах фанаты.

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