Салтыкова показала интимное фото с Газмановым

Именно фото с наградой (правда, премии «Овация») артистка опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. На снимке Ирина запечатлена целующей в губы Олега Газманова. «Вот какую фотографию нашла)),как молоды мы были))),это Олег Газманов! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)», – написала Салтыкова.

Многочисленные поклонники пришли в восторг. «Что Ирина клевая-клевая, сексуальная , женственная и Газманов замечательно выглядит , не портят их годы! И ведут себя всегда достойно , не смешат народ, как большинство звезд !!!», «Ой, Олег тут такой хорошенький! А вы , Ирина, стали только шикарнее! Годы невластны над вами!», «Газманова не узнать, такой черный мачо!!! а вы Ирина не изменились!!! такая же прекрасная и молодая💋💋», «Это Идэн и Круз из СантаБарборы😁😁😁🌴🌴🌴», – рассыпались в комплиментах фанаты.