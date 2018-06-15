Лорак погрязла в миллионных долгах

Весной 2018 года Лорак представила миру необычайное по размаху представление. Для реализации задуманного звезде понадобилось более 210 тонн оборудования, 500 подвесов для создания трюков в воздухе, сцена-трансформер, 19 лифтов, 240 сценических костюмов и команда, состоящая из 250 человек.

Презентация проекта прошла в Минске, потом звезда повезла шоу в Америку, прокатила по нескольким городам России, а позже отправилась с коллективом в Австралию. В итоге DIVA заняла вторую строчку по затратности на российской эстраде – Лорак не смогла перещеголять поп-короля Филиппа Киркорова.

Стремление переплюнуть экс-супруга Пугачевой загнало артистку в долговую яму. "Оно стоит столько, что я сейчас в долгах. И отрабатывать его буду ближайших пару лет точно. Цифры мы еще до конца не знаем, потому что рассчитались не со всеми подрядчиками, мы еще собираем счета… речь идет о миллионах долларов…", – поделилась исполнительница. Певица отказалась назвать точную цифру, однако добавила, что сумма обязательств составляет менее пяти миллионов долларов, сообщает таблоид Clutch.