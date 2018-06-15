Вам не показалось: Coca-Cola выпустила прозрачную колу

Компания Coca-Cola выпустила на японский рынок прозрачную — низкокалорийную — кока-колу. Об этом сообщает Афиша Daily со ссылкой на The Straits Times.
По данным издания, компания разрабатывала новинку около года. В магазины бесцветная кола поступит 11 июня, купить бутылку 0,5 литра можно будет за 1,69 доллара.
Журналисты издания SoraNews24, которые уже успели попробовать прозрачный напиток, говорят, что по вкусу новинка почти не отличается от классической колы, однако чувствуется, что она не такая сладкая, а скорее освежающая.
По их словам, новая кола настолько прозрачная, что ее сложно отличить от обычной воды. Также журналисты отметили, что в напитке присутствуют «нотки лимона».
В конце мая Coca-Сola выпустила на японский рынок свой первый алкогольный напиток, а в январе компания представила обновленную диетическую колу, ориентированную на миллениалов, сразу в четырех новых вкусах: лайм, манго, вишня и апельсин.