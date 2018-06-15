Рок-группа Сергея Безрукова выпустила песню к ЧМ-2018

Актер Сергей Безруков и его рок-группа "Крестный папа" выпустили клип на песню "Прорываться", посвященную российской сборной по футболу.

— Очень хочется поддержать нашу сборную этой песней, которая называется "Прорываться", поднять им настроение. Смысл песни, я думаю, понятен, название говорит само за себя. Пришла пора прорываться, — сообщили в пресс-службе Безрукова.