пт, 15.06.2018
Лидер группы «СерьГа» в Таллинне: «Мужчина без дела - это, сука, страшно!» СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Рок-группа Сергея Безрукова выпустила песню к ЧМ-2018

Рок-группа Сергея Безрукова выпустила песню к ЧМ-2018

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Сергей Безруков представит в Таллинне спектакль «Сирано де Бержерак».

ФОТО: Афиша мероприятия.

Артист сказал, что победа российской команды в день открытия чемпионата "окрыляет".

Актер Сергей Безруков и его рок-группа "Крестный папа" выпустили клип на песню "Прорываться", посвященную российской сборной по футболу.

— Очень хочется поддержать нашу сборную этой песней, которая называется "Прорываться", поднять им настроение. Смысл песни, я думаю, понятен, название говорит само за себя. Пришла пора прорываться, — сообщили в пресс-службе Безрукова.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ