Квартиры и дачи: Говорухин оставил многомиллионное наследство

Когда в 2000 году Станислав Говорухин баллотировался на пост президента России, Центризбирком обнародовал данные о доходах режиссера и его семьи. Сообщалось, что у Говорухина в собственности есть земельный участок площадью две тысячи квадратных метров в Московской области и дача в Подмосковье площадью 1200 квадратных метров. Также он имел в частной собственности квартиру в Москве площадью 75 квадратных метров. Еще одну площадью 138 квадратных метров снимал на правах найма.

Dni.Ru выяснили, что изменилось в накоплениях Говорухина за прошедшее время. Оказалось, что он проживал в шикарной квартире по адресу: Трехгорный Вал, 12, строение 2 в Пресненском районе Москвы. Несколько лет назад воры взломали замки на входной двери и унесли сейф с деньгами, украшениями и документами. Тогда-то страна и узнала, как красиво живет режиссер.

Его знаменитый "депутатский" дом был построен в 1998 году по индивидуальному проекту. Помимо Говорухина, здесь проживали тогдашние министр юстиции Павел Крашенинников, министр сельского хозяйства Алексей Гордеев, руководитель департамента отраслевого развития правительства Владимир Ампилогов и прочая номенклатура второго ряда. Четырехкомнатная квартира в 200 метров там стоит около трех миллионов долларов.

Как и многие представители его профессии, Станислав Сергеевич предпочитал проводить как можно больше времени на лоне природы. Его соседями по даче в подмосковном Крекшино были Наташа Королева, Владимир Винокур и чета Буйновых, а в гости на партию шахмат регулярно наведывался лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Загородный дом Говорухина украшали дорогие картины, внушительная коллекция фарфора и керамики, уютно расположившаяся в стеклянных витринах гостиной. Стоимость дома в Крекшино, какой был у Говорухина, начинается от 19 миллионов рублей (257 000 евро).