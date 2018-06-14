«Мы не вправе судить»: Шурыгина в трусах и с кальяном ответила хейтерам

Диана Шурыгина, которая получила некоторую известность после истории с изнасилованием (о том, было ли оно, до сих пор спорят в соцсетях), открыла комментарии к постам. После этого она решила ответить всем, кто пишет о ней неприятное в соцсетях, пишет Life.ru.

— Мне просто реальный мир нравится больше, чем виртуальный. У меня любимый муж и собака. Я очень люблю проводить с ними сутки напролёт, я счастлива! Мне лично не нравится сидеть сутками и смотреть в экран, тратя настоящее на прошлое. Может быть, кому-то это и по душе, например, завистливым хейтерам, у которых нету личной жизни и ничего интересного в реальности не происходит, вот они и строчат в комменты гадости, — пишет девушка.

Все негативные комментарии, которые пишут в её адрес, Шурыгина назвала необоснованными.

— Думала, будет много умного текста со смыслом, а вместо этого тупые и необоснованные комментарии в мой адрес. Такие как: "Ты веселишься, жертва так себя не ведёт, после этого ты должна носить платье в пол и не улыбаться до конца своих дней, а если ничего этого нет, значит, ты врёшь.Ты тварь, шалава и так далее", — написала она.

И вновь Диана взялась за любимую тему: говорит, что в одинаковых ситуациях люди ведут себя по-разному. Вот она, например, уже хорошо живёт.

— Я уже больше года живу своей жизнью, вышла замуж, и у меня всё хорошо. А вы можете дальше обсуждать меня, — отметила Шурыгина.

Свой пост девушка решила сопроводить фото в нижнем белье и с кальяном. Напомним, накануне стало известно, что она впервые столкнулась с Сергеем Семёновым, который был осужден за её изнасилование.

Встречу молодых людей устроили в фотостудии. Неизвестно, знала ли Диана о том, кого ей предстоит увидеть, но Семёнов с порога дал понять: "Мне с ней говорить не о чем, и приближаться к ней я не буду".