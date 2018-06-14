«Мы не вправе судить»: Шурыгина в трусах и с кальяном ответила хейтерам

Девушка открыла комментарии к постам в Instagram и вновь прочитала о себе много гадостей.
Диана Шурыгина, которая получила некоторую известность после истории с изнасилованием (о том, было ли оно, до сих пор спорят в соцсетях), открыла комментарии к постам. После этого она решила ответить всем, кто пишет о ней неприятное в соцсетях, пишет Life.ru.
— Мне просто реальный мир нравится больше, чем виртуальный. У меня любимый муж и собака. Я очень люблю проводить с ними сутки напролёт, я счастлива! Мне лично не нравится сидеть сутками и смотреть в экран, тратя настоящее на прошлое. Может быть, кому-то это и по душе, например, завистливым хейтерам, у которых нету личной жизни и ничего интересного в реальности не происходит, вот они и строчат в комменты гадости, — пишет девушка.
Все негативные комментарии, которые пишут в её адрес, Шурыгина назвала необоснованными.
— Думала, будет много умного текста со смыслом, а вместо этого тупые и необоснованные комментарии в мой адрес. Такие как: "Ты веселишься, жертва так себя не ведёт, после этого ты должна носить платье в пол и не улыбаться до конца своих дней, а если ничего этого нет, значит, ты врёшь.Ты тварь, шалава и так далее", — написала она.
И вновь Диана взялась за любимую тему: говорит, что в одинаковых ситуациях люди ведут себя по-разному. Вот она, например, уже хорошо живёт.
— Я уже больше года живу своей жизнью, вышла замуж, и у меня всё хорошо. А вы можете дальше обсуждать меня, — отметила Шурыгина.
Свой пост девушка решила сопроводить фото в нижнем белье и с кальяном. Напомним, накануне стало известно, что она впервые столкнулась с Сергеем Семёновым, который был осужден за её изнасилование.
Встречу молодых людей устроили в фотостудии. Неизвестно, знала ли Диана о том, кого ей предстоит увидеть, но Семёнов с порога дал понять: "Мне с ней говорить не о чем, и приближаться к ней я не буду".
Девушке оставалось лишь забрать свой портфель, психануть и уйти. Уже за пределами студии она устроила скандал.
Привет мои хорошие ☺️ Хочу сказать огромное спасибо за поздравления!!☺️ Я ДОЛГО МОЛЧАЛА... Директ завален вашими просьбами написать.Простите, что совсем ничего не пишу и редко выкладываю фото 😔 Мне просто реальный мир нравится больше, чем виртуальный. У меня любимый муж и собака🐶Я очень люблю проводить с ними сутки на пролёт, я счастлива!🤗 Что такое фотография - это запечатлённый момент!) Мне лично не нравится сидеть сутками и смотреть в экран, тратя настоящее на прошлое. Может быть кому-то это и по душе, например завистливым хэйтерам, у которых нету личной жизни и ничего интересного в реальности не происходит, вот они и строчат в комменты гадости. Кстати на счёт комментариев, почему я их закрываю? Мне было интересно почитать, что будут писать люди, которые так меня ненавидят 😁😌Думала будет много умного текста со смыслом, а вместо этого тупые и необоснованные комментарии в мой адрес. Такие как-«Ты веселишься, жертва так себя не ведёт, после этого ты должна носить платье в пол и не улыбаться до конца своих дней, а если ничего этого нет, значит ты врешь.Ты тварь, шалава и так далее.» Да от куда вы знаете, как должна себя вести девушка после этого? Вот есть нормы поведения человека, а про нормы человеческих эмоций я не слышала. Люди могут вести себя в одной и той же ситуации по-разному, у всех разные характеры и разное отношение к жизни. Мы не в праве за это судить кого-то. Спасибо тем, кто понимает меня и поддерживает💋Без вашей поддержки я бы не справилась. Люблю♥️ Все остальные пошли 🖕🏻☺️ Я уже больше года живу своей жизнью, вышла замуж и у меня все хорошо. А вы можете дальше обсуждать меня 🙂