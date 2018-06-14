Девять способов устроить себе шикарный отдых, не потратив при этом много денег

1. Горячая ванна с пеной

Вроде такая мелочь, а вечно на нее не хватает времени. Свободные выходные как раз отличный повод не откладывать, а понежиться в ванной в тишине и спокойствии, пишет Likeni.info.

2. Устройте себе вечер SPA

Сделать это можно и в домашних условиях: тихо включите любимую музыку, зажгите ароматические свечи. А скрабы и маски можно сделать из материалов, имеющихся дома, например, меда и кофейной гущи.

3. Устройте ночь кино

Если у вас набрался целый список фильмов, которые хочется посмотреть, но вечно не хватает времени досмотреть за раз даже один, то сейчас самое время устроить ночь кино и пересмотреть как можно больше фильмов, не волнуясь о времени и раннем подъеме.

4. Готовка

Это тоже отличный способ расслабиться, если не чистить картошку в спешке, а выбрать новое изящное блюдо (или же старое любимое), которое никогда нет времени готовить. Можно включить музыку и не спеша творить свой кулинарный шедевр.

5. Йога

Да, занятия спортом мало у кого ассоциируются с отдыхом, но йога не требует огромных физических усилий, а наоборот, помогает телу и разуму расслабиться, поднимает настроение и вселяет чувство спокойствия.

6. Творчество

У вас наверняка есть хобби, о котором вы постоянно помните и все обещаете себе заняться. Что бы это ни было: рисуйте, играйте на гитаре, пишите стихи, делайте то, что приносит вам моральное удовольствие и заставляет забыть об окружающем мире.

7. Уйти оффлайн

Самый надежный способ отдохнуть. Если все выходные просидеть дома, постоянно отвлекаясь на письма, сообщения, социальные сети — вы и заметить не успеете, как пройдут два дня и об отдыхе останутся только только туманные воспоминания сквозь экран гаджета.

8. Проведите время с друзьями

Ничего так не поднимает настроение, как общение с верными друзьями. Если вы не можете сейчас себе позволить идти в заведение или кино, то можно предложить друзьям менее затратный досуг. Один из множества плюсов настоящей дружбы — она бесплатна. Пригласите друзей на ночь кино, предложите им вместе что-то приготовить. От этого ваше времяпровождение станет только приятнее.

9. Не занимайтесь тем, что вам не нравится

Если есть задания по дому, уборка и прочие мелочи, которые вам не нравятся — сделайте их в один день, чтобы другой был полностью свободным от хлопот. Так отдых на второй день получится спокойным и приятным.