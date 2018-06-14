Видео: почему эстонцы уезжают в Финляндию и тут же забывают про Эстонию?

Эстонец Кайдо со своей женой и двумя несовершеннолетними дочерьми переехал в Финляндию в 2005 году с острова Сааремаа. По словам его супруги, она устала от того, что вода течет не из крана, а постоянно нужно ходить к колодцу с ведрами. Это и стало последней каплей, после чего было принято обоюдное решение собрать вещички и переехать в богатую Финляндию.

Клаарика познакомилась с жителем Финляндии в Facebook, после чего дорога привела ее к возлюбленному в Финляндию. Сейчас женщина там проживает уже три года. «Мне нравится в Фнляндии. Здесь помогают людям больше, чем в Эстонии. Это жалко, что в Эстонии так сильно людей не поддерживают».

Яане рассказала, что она переехала в Финляндию сразу же после окончания школы, там ее уже ждала родня мать с предложением о работе. «Конечно, мне здесь сразу понравилось. А кому не нравятся деньги? Сейчас я косметолог, закончила специальную школу. Вечеринки макияж будет стоить от 65 до 85 евро. И в месяц от 2500 до 3500 евро чистыми».