Розыгрыш билетов! Садальский и Васильева этим летом покажут в Таллинне спектакль

Жизнь Аркадия была тоскливой и серой, пока он не встретил семейного психолога Лидию. Их связь продолжалась пять лет, но однажды оба резко порвали друг с другом. Вскоре к Лидии на прием приходит супруга бывшего любовника, Лариса. Ей необходимо, чтобы та вернулась к Аркадию, потому что, только когда он был с Лидией, их семейная жизнь была счастливой. Просьба будет исполнена, но мужчину в нее не посвятят.

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Станислав Садальский окончил ГИТИС, был принят в труппу Московского театра «Современник». Сейчас живёт в Санкт-Петербурге, ведёт блог в Живом Журнале, имеет в Инстраграме более ста тысяч подписчиков. Он занимался журналистикой, публиковался в «Комсомольской правде», вeл рубрику «Скандальские новости» в «Экспресс-газете». Работал на радиостанциях «РДВ», «Серебряный дождь», создал на радио программу «Шоу Одинокого Шута», был ведущим просветительного телешоу о здоровье «Таблетка» на Первом канале.

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Станислав Садальсткий - актер, которого и сегодня помнит зритель по роли в сериале «Место встречи изменить нельзя», хотя его фильмография уже насчитывает более ста ролей. Роль Кости Сапрыкина по кличке «Кирпич» блистательна, а потому и любима зрителем.

Татьяна Васильева - окончила Школу-студию МХАТ и сразу была принята в труппу Московского театра Сатиры, позже перешла в театр им. Вл.Маяковского. Но именно её театром, где раскрылся по-настоящему талант, стала Школа Современной Пьесы, куда Васильева пришла по приглашению худрука Иосифа Райхельгауза.

«Здравствуйте, я ваша тетя!», «Самая обаятельная и привлекательная» - стали советской классикой благодаря актёрскому ансамблю и ролям Татьяны Васильевой. Сегодня за плечами у актрисы более сотни ролей в кино и в сериалах. Популярность среди молодого поколения зрителей актриса получила, исполнив роль замдиректора Галины Смирновой в мистическом сериале «Закрытая школа».

Ещe одна роль досталась актрисе Татьяне Даниловой, звезде скетч-шоу «6 кадров» и сериалов «Папины дочки», «Счастливы вместе». Татьяна после окончания школы поступила в Казанское театральное училище, переехала в Москву, стала актрисой театра «Сатирикон».

Комедийный спектакль Владимира Устюгова «Неисправимый лгун» поставлен по мотивам пьесы хорватского драматурга Миро Гаврана.

Режиссер спектакля Владимир Устюгов, окончил Театральное училище им. Б.Щукина. Первая режиссeрская работа – романтический комедийный сериал «Не плачь по мне, Аргентина» (2011). С театральными работами таллиннский зритель уже знаком: спектакли «Шикарная свадьба» и «Блеф, или Искушение жизнью» покорили зрителей. Владимир Устюгов – умеет отлично делать комедии!

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В спектакле «Неисправимый лгун» таллиннский зритель увидит лучших острохарактерных актeров, а значит надо не упустить этот момент, прийти в театр и получить удовольствие, наблюдая за блистательной и филигранной игрой российских звeзд.

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!