чт, 14.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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«I Will Survive»: неподражаемая Глория Гейнор едет с концертом в Таллинн!

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ФОТО: Промо

Хиты этой вечно молодой артистки не нуждаются в особом представлении. Кто из нас, детей семидесятых, восьмидесятых и девяностых не слышал золотые композиции этой американской певицы в стиле диско, «I Will Survive» и «Never Can Say Goodbye»? Конечно же, мы знаем их практически наизусть

Поздней осенью, 13 ноября, Глория Гейнор выступит в концертном зале Alexela в эстонской столице. Начало шоу – в 19:00. Не опаздывайте!

Глория Гейнор родилась в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В 1960-е годы она стала выступать с группой Soul Satisfiers, а в 1965 году вышел ее первый сольный сингл «She’ll Be Sorry/Let Me Go Baby».

Первый большой успех к ней пришёл в 1975 году с выходом диско-альбома «Never Can Say Goodbye». Этот альбом оказался очень популярным и, воспользовавшись его успехом, вскоре Глория выпустила свой второй альбом «Experience Gloria Gaynor». Но, всё же, самый большой успех её ждал в 1978 году, когда был выпущен альбом Love Tracks с синглом «I Will Survive». Песня, ставшая в некоторой степени гимном женской эмансипации, сразу же заняла первое место в Billboard Hot 100, а в 1980 году получила премию «Грэмми» как «Лучшая диско-композиция».

Билеты в продаже в Piletilevi по цене от 51 до 150 евро.

Мероприятие в FB.

Треки артистки: «I Will Survive»

«Never Can Say Goodbye» 

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