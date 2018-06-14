«I Will Survive»: неподражаемая Глория Гейнор едет с концертом в Таллинн!

Глория Гейнор родилась в Ньюарке, штат Нью-Джерси. В 1960-е годы она стала выступать с группой Soul Satisfiers, а в 1965 году вышел ее первый сольный сингл «She’ll Be Sorry/Let Me Go Baby».

Первый большой успех к ней пришёл в 1975 году с выходом диско-альбома «Never Can Say Goodbye». Этот альбом оказался очень популярным и, воспользовавшись его успехом, вскоре Глория выпустила свой второй альбом «Experience Gloria Gaynor». Но, всё же, самый большой успех её ждал в 1978 году, когда был выпущен альбом Love Tracks с синглом «I Will Survive». Песня, ставшая в некоторой степени гимном женской эмансипации, сразу же заняла первое место в Billboard Hot 100, а в 1980 году получила премию «Грэмми» как «Лучшая диско-композиция».