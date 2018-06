«I Will Survive»: неподражаемая Глория Гейнор едет с концертом в Таллинн!

Хиты этой вечно молодой артистки не нуждаются в особом представлении. Кто из нас, детей семидесятых, восьмидесятых и девяностых не слышал золотые композиции этой американской певицы в стиле диско, «I Will Survive» и «Never Can Say Goodbye»? Конечно же, мы знаем их практически наизусть