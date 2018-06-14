Отчаянная болельщица! 52-летняя Ирина Салтыкова показала, за кого болеет на ЧМ-2018

Уже сегодня вечером, 14 июня, в Москве на стадионе «Лужники» будет открыт чемпионат мира по футболу 2018. Предварять главное шоу, матч Россия – Саудовская Аравия, будет торжественная церемония чемпионата мира 2018.

«Почти уверена, что сегодня вечером вы будете делать то же, что и я! Конечно же смотреть открытие ЧМ по футболу, и болеть за наших!», - написала российская певица в своем Instagram.