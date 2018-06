Отчаянная болельщица! 52-летняя Ирина Салтыкова показала, за кого болеет на ЧМ-2018

Почти уверена,что сегодня вечером вы будете делать то же,что и я!)Конечно же смотреть открытие ЧМ по футболу,и болеть за наших!🇷🇺⚽️

A post shared by Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) on Jun 14, 2018 at 4:33am PDT