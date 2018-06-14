Ахеджакова о покойном Говорухине: он очень изменился

Смерть Станислава Говорухина стала настоящим ударом для многих отечественных артистов. Так, звезда фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром!" Лия Ахеджакова призналась, что давно была знакома со Станиславом Говорухиным.

"Я знала его и общалась с ним, когда мы были молоды, в Одессе на студии. Он очень изменился с тех пор. Очень сочувствую", – цитирует Ахеджакову "360". Актриса отметила, что режиссер запомнился ей светлым и симпатичным человеком. Говорухин и Ахеджакова вместе сыграли в фильмах "Сукины дети" и "Любовь-морковь – 3".

Куда разговорчивее оказался прославленный актер Валентин Гафт. "Всегда понимаешь, что ты имел, только тогда, когда это теряешь… Станислав Сергеевич снимал честные картины, пробивал дорогу к пониманию того, что происходит в России. Его картины не просто развлекали, а помогали людям жить. Очень жаль, очень жаль", – приводит слова Гафта RT.