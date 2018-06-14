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Ахеджакова о покойном Говорухине: он очень изменился

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Лия Ахеджакова.

ФОТО: Korotayev Artyom/ITAR-TASS

Лия Ахеджакова прокомментировала смерть Станислава Говорухина. По словам легендарной актрисы, режиссер сильно изменился, пишет Дни.ру.

Смерть Станислава Говорухина стала настоящим ударом для многих отечественных артистов. Так, звезда фильмов "Служебный роман" и "Ирония судьбы, или С легким паром!" Лия Ахеджакова призналась, что давно была знакома со Станиславом Говорухиным.

"Я знала его и общалась с ним, когда мы были молоды, в Одессе на студии. Он очень изменился с тех пор. Очень сочувствую", – цитирует Ахеджакову "360". Актриса отметила, что режиссер запомнился ей светлым и симпатичным человеком. Говорухин и Ахеджакова вместе сыграли в фильмах "Сукины дети" и "Любовь-морковь – 3".

Куда разговорчивее оказался прославленный актер Валентин Гафт. "Всегда понимаешь, что ты имел, только тогда, когда это теряешь… Станислав Сергеевич снимал честные картины, пробивал дорогу к пониманию того, что происходит в России. Его картины не просто развлекали, а помогали людям жить. Очень жаль, очень жаль", – приводит слова Гафта RT.

Напомним, режиссер и председатель комитета Государственной думы по культуре Станислав Говорухин умер 14 июня. "В 10:37 в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни скончался Станислав Сергеевич Говорухин", – объявил о печальном событии спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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