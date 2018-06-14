Королева футбола! Выбрана самая красивая болельщица ЧМ-2018 ФОТО
14. июнь 2018, 15:57
В Германии в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, хозяйкой которого впервые стала Россия, прошел конкурс красоты. В соревновании участвовали представительницы из 32 стран-участниц первенства в возрасте от 18 до 33 лет.
По правилам конкурса, помимо ярких внешних данных девушки должны были хорошо разбираться в футболе. В итоге «Мисс мундиаль-2018» стала 18-летняя бельгийка Зоэ Брунет.
Девушка заявила, что гордится своим титулом и надеется, что ее соотечественники выиграют кубок чемпионата.
Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Уже сегодня пройдет первый матч, в котором Россия встретится с Саудовской Аравией.