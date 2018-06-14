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  • Королева футбола! Выбрана самая красивая болельщица ЧМ-2018

Королева футбола! Выбрана самая красивая болельщица ЧМ-2018 ФОТО

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ФОТО: Vida Press

В Германии в преддверии чемпионата мира по футболу-2018, хозяйкой которого впервые стала Россия, прошел конкурс красоты. В соревновании участвовали представительницы из 32 стран-участниц первенства в возрасте от 18 до 33 лет.

По правилам конкурса, помимо ярких внешних данных девушки должны были хорошо разбираться в футболе. В итоге «Мисс мундиаль-2018» стала 18-летняя бельгийка Зоэ Брунет.

Девушка заявила, что гордится своим титулом и надеется, что ее соотечественники выиграют кубок чемпионата.

ФОТО: Vida Press

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. Уже сегодня пройдет первый матч, в котором Россия встретится с Саудовской Аравией. 

ФОТО: Vida Press

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