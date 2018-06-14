Эстонская певица Маргарита Кустинская порадовала поклонников пикантным снимком и сообщила о возвращении на сцену

«Так давно не было от меня ничего нового в плане музыки... я с головой ушла в материнство. Это так круто и это, действительно, самое лучшее, что со мной случалось... Все постоянно спрашивали «ну когда же, когда новые песни?», а я прилипла к дочке и не могу ей насладиться. ❤️