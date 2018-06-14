Эстонская певица Маргарита Кустинская порадовала поклонников пикантным снимком и сообщила о возвращении на сцену

Исполнительница полюбившегося многих русским жителям Эстонии хита «Небо вечной любви», Маргарита Кустинская, наконец-то завершает отпуск по уходу за ребенком и возвращается на сцену. Об этом артистка сообщила поклонникам на странице в соцсети Facebook.
«Так давно не было от меня ничего нового в плане музыки... я с головой ушла в материнство. Это так круто и это, действительно, самое лучшее, что со мной случалось... Все постоянно спрашивали «ну когда же, когда новые песни?», а я прилипла к дочке и не могу ей насладиться. ❤️
Вот, теперь я потихоньку возвращаюсь к творчеству, вхожу в рабочий ритм. Полностью обновленная, по большей части, внутренне, я готова действовать! Скоро мы с Tony Awake выпустим свежий танцевальный летний трек и... кое-что еще! Но об это чуть позже! Мы тут немного пошалили с Артуром на фотосессии, спешу поделиться результатами с вами, мои дорогие!» - написала Маргарита Кустинская.
Смотрите фото и ждите сюрприза от Маргариты Кустинской!