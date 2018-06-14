«Болезнь его достала»: Зюганов рассказал о раке Говорухина

Смерть Станислава Говорухина стала потрясением для лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Политик высказался о режиссере буквально со слезами на глазах, пишут Dni.

«Ушел из жизни талантливый режиссер, очень яркий художник, великолепный актер, интересный и умный политик. Страна потеряла одного из самых ярких своих граждан», – заявил Зюганов.

Далее политический деятель признался, что они с режиссером много лет дружили, более того, он многим обязан Говорухину. Помимо общей работы, парламентарии много времени проводили за развлечениями. «Мы были в »Снегирях« соседями и регулярно встречались за чашкой чая, рюмкой водки и бильярдным столом. По сути, он был моим тренером в этом виде спорта…», – отметил лидер КПРФ.

А еще, по словам Зюганова, Говорухин прекрасно разбирался в российской литературе. «Цитировал кусками на память… с ним было очень интересно разговаривать», – сообщил политик. Зюганов откровенно назвал диагноз Говорухина, сообщив, что у того было онкологическое заболевание.

«Болезнь его достала. Мы много с ним общались в последнее время. К сожалению, такие формы рака еще не лечатся… Мы потеряли достойного товарища и великого гражданина», – цитирует убитого горем Геннадия Зюганова «Московский комсомолец».

ФОТО: Valery Matytsin / Valery Matytsin/TASS