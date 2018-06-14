чт, 14.06.2018
Покорил всю страну! Этот парень с Сааремаа стал новой суперзвездой Эстонии (ФОТО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Звезды
  • Пауза в карьере: Билан рассказал о борьбе с тяжелой болезнью

Пауза в карьере: Билан рассказал о борьбе с тяжелой болезнью

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Дима Билан.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Дима Билан объявил, что взял паузу в карьере. Популярный исполнитель отметил, что наконец сможет уделить достаточно времени и внимания воспалению легких, которое никак не может вылечить, пишет Дни.ру.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан, который недавно сбрил бородку, в результате чего стал походить на подростка, обратился к многочисленным подписчикам. Певец объявил об отпуске. "хорошо ,что у меня все -таки с 11 июня начался запланированный отпуск!!! Сделаю все дела до которых не доходили руки и ноги! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил артист.

В частности Билан дал понять, что наконец сможет вплотную заняться своим здоровьем, которое последнее время его подводит. "спокойно вылечу свое воспаление легких!" – объявил Билан при перечислении всех запланированных на отпуск дел.

Отметим, что несколько дней назад из-за нездоровья певец даже отменил намеченный в латвийском Даугавпилсе концерт. "Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии! С выраженными симптомами две недели почти болело в груди – это после двух опэнейров, при температуре +4/5 градуса, и все время на ногах и на сцене!!! Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра вас", – пожаловался артист.

Не так давно поклонники обратили внимание на болезненную худобу Билана. Оказалось, что у Димы выявили сильный гастрит, вызванный, очевидно, нервными срывами, который привел к потере веса.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ