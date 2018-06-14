Пауза в карьере: Билан рассказал о борьбе с тяжелой болезнью

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дима Билан, который недавно сбрил бородку, в результате чего стал походить на подростка, обратился к многочисленным подписчикам. Певец объявил об отпуске. "хорошо ,что у меня все -таки с 11 июня начался запланированный отпуск!!! Сделаю все дела до которых не доходили руки и ноги! (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – сообщил артист.

В частности Билан дал понять, что наконец сможет вплотную заняться своим здоровьем, которое последнее время его подводит. "спокойно вылечу свое воспаление легких!" – объявил Билан при перечислении всех запланированных на отпуск дел.

A post shared by bilanofficial (@bilanofficial) on Jun 2, 2018 at 1:39pm PDT

Отметим, что несколько дней назад из-за нездоровья певец даже отменил намеченный в латвийском Даугавпилсе концерт. "Я немного заболел, вернее, не могу вылечиться от пневмонии! С выраженными симптомами две недели почти болело в груди – это после двух опэнейров, при температуре +4/5 градуса, и все время на ногах и на сцене!!! Обидно, что в Даугавпилс не попаду и не увижу завтра вас", – пожаловался артист.