Александр Балуев представит в Таллинне свое «Признание»

27 сентября в таллиннском Центре русской культуры пройдет спектакль «Признание». Режиссер-постановщик Александр Балуев, который также исполнит одну из главных ролей.
Автором музыки к спектаклю является актер, композитор, певец и продюсер Глеб Матвейчук.
Великолепная постановка Александра Балуева - музыкальный спектакль «Признание» - это драматическая история человека, жизнь которого тесно переплетается с судьбой Российской Империи.
Молодой поручик царской армии (роль исполняет Глеб Матвейчук) мечтает о славе, воинских подвигах и, конечно, о любви. Но судьба распоряжается совсем иначе. Одна ошибка, и жизнь молодого офицера меняется кардинально. Романтические грезы сменяет боль и разочарование, а вместо возлюбленной рядом лишь таинственный комиссар (в роли Александр Балуев), которому нужно только одно – признание.. Все мы в молодости совершаем ошибки, а расплачиваться приходится всю жизнь. Первая любовь, первое признание, первое разочарование …
История, рассказанная от лица главного героя, который пишет сам себе молодому письмо, в котором он раскаивается в своей главной ошибке... Спектакль очень динамичный, музыкальный, погружает зрителей в атмосферу театральной игры и живой музыки, прекрасная актерская игра переплетается с известными русскими романсами под аккомпанемент акустической гитары.