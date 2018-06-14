Александр Балуев представит в Таллинне свое «Признание»

Молодой поручик царской армии (роль исполняет Глеб Матвейчук) мечтает о славе, воинских подвигах и, конечно, о любви. Но судьба распоряжается совсем иначе. Одна ошибка, и жизнь молодого офицера меняется кардинально. Романтические грезы сменяет боль и разочарование, а вместо возлюбленной рядом лишь таинственный комиссар (в роли Александр Балуев), которому нужно только одно – признание.. Все мы в молодости совершаем ошибки, а расплачиваться приходится всю жизнь. Первая любовь, первое признание, первое разочарование …