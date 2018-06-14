чт, 14.06.2018
Галерея: смотри, какой подарок на день рождения преподнесли порталу Limon.ee коллеги! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Здоровье
Барбос
Ваш дом
Прогноз
Звезды
Музыка
Эксклюзив
Party
Жизнь
Cмотри
Секс
Курьез
Розыгрыш
Мужской клуб
  • Limon
  • Жизнь
  • Александр Балуев представит в Таллинне свое «Признание»

Александр Балуев представит в Таллинне свое «Признание»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Промо

27 сентября в таллиннском Центре русской культуры пройдет спектакль «Признание». Режиссер-постановщик Александр Балуев, который также исполнит одну из главных ролей.

Автором музыки к спектаклю является актер, композитор, певец и продюсер Глеб Матвейчук.

Великолепная постановка Александра Балуева - музыкальный спектакль «Признание» - это драматическая история человека, жизнь которого тесно переплетается с судьбой Российской Империи.

Молодой поручик царской армии (роль исполняет Глеб Матвейчук) мечтает о славе, воинских подвигах и, конечно, о любви. Но судьба распоряжается совсем иначе. Одна ошибка, и жизнь молодого офицера меняется кардинально. Романтические грезы сменяет боль и разочарование, а вместо возлюбленной рядом лишь таинственный комиссар (в роли Александр Балуев), которому нужно только одно – признание.. Все мы в молодости совершаем ошибки, а расплачиваться приходится всю жизнь. Первая любовь, первое признание, первое разочарование …

История, рассказанная от лица главного героя, который пишет сам себе молодому письмо, в котором он раскаивается в своей главной ошибке... Спектакль очень динамичный, музыкальный, погружает зрителей в атмосферу театральной игры и живой музыки, прекрасная актерская игра переплетается с известными русскими романсами под аккомпанемент акустической гитары.

ФОТО: Промо

Читать также

Актуально

НАВЕРХ