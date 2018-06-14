Американские ученые составили фоторобот Бога. И он вам кое-кого напомнит...

На протяжении веков литература и искусство изображали Бога как пожилого, совершенно седого и сурового европейца. Психологи Джошуа Конрад Джексон, Нил Хестер и Курт Грей из Университета Северной Каролины задались вопросом, насколько это представление близко современным американским христианам.

В статье, опубликованной в Plos.org, авторы исследования говорят, что люди не всегда готовы признать, что думают о человеческих качествах Бога. Поэтому психологи решили предложить христианам выбрать наиболее подходящее для Бога лицо, чтобы по полученному изображению составить его психологический портрет.

Ученые взяли 50 изображений усредненных по полу, возрасту и расе американцев, наложили на них визуальные шумы. Так было получено 300 пар лиц. Затем добровольцам было предложено оценить портреты и выбрать из них те, которые больше соответствовали изображению Бога. Так психологи выяснили, какие качества респонденты видят в предложенных лицах и как ответы соотносятся с возрастом, внешностью и убеждениями самих участников эксперимента.

Как оказалось, большинство американских христиан представляют Бога как белого, молодого, мужественного, привлекательного и успешного мужчину. По их мнению, Бог добрее и отзывчивее, чем Творец, которого Микеланджело изобразил в Сикстинской капелле.

На рисунке слева — получившийся в итоге усредненный портрет Бога. А справа лицо, которое участники эксперимента выбирали, когда их просили показать «антиБога».

ФОТО: JACKSON ET AL

Издание Gismodo полагает, что получившееся лицо Бога американских христиан напоминает изобретателя и миллиардера Илона Маска