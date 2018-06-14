Конец прекрасной эпохи: роли Станислава Говорухина, которые мы запомним в кино

В последние дни Говорухин находился в критическом состоянии – терял сознание, у него была нарушена речь. Сегодня утром в Москве спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании объявил о смерти коллеги. Депутаты почтили память великого режиссера и своего коллеги минутой молчания.

Ранее сообщалось, что 82-летний Станислав Сергеевич плохо себя чувствовал еще на кинофестивале «Кинотавр», прошедшем в Сочи.

Кадр из фильма «Благословите женщину» 2003 ФОТО: Кадры из фильмов

Станислав Говорухин — депутат Госдумы с 1993 года, с 2011-го возглавляет думский комитет по культуре (он также руководил им с 1996-го по 2000 год). Он снял фильмы «Вертикаль», «Десять негритят», «В поисках капитана Гранта» и «Ворошиловский стрелок», а также сериал «Место встречи изменить нельзя».

Напомним, что в октябре 2011 года в Москве скончался кинорежиссер Сергей Говорухин, сын Станислава Говорухина – он был госпитализирован с инсультом, перенес кровоизлияние в мозг, несколько дней находился в коме