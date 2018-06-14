Робби Уильямса попросили не петь «Party Like A Russian» на ЧМ-2018

«Я бы с удовольствием исполнил Party Like A Russian. К сожалению, меня попросили этого не делать», - отметил исполнитель.

Он также добавил, что планирует выступить с наиболее известными своими композициями.

Композиция Party Like A Russian посвящена богатым россиянам, которые ведут расточительный образ жизни. Начальные строки этой песни: «Нужно быть человеком с определенной репутацией, чтобы облегчить карманы целой нации».