Юлия Календа о Станиславе Говорухине: это был подарок судьбы – работать с таким великим режиссером!

Чувство опустошения и грусти объединяет сегодня миллионы людей по всему миру, умер известный советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, политический и общественный деятель Станислав Сергеевич Говорухин.
В сердцах жителей Эстонии, которые успели поработать с Говорухиным, он навсегда останется самым доброжелательным российским режиссером, который умеет создать по-настоящему семейную атмосферу на съемочной площадке. Теле-и радиоведущая Юлия Календа работала плечом к плечу со Станиславом Сергеевичем на съемках фильма «Конец прекрасной эпохи» в Эстонии. Юлия делится воспоминаниями о режиссере:
«Станислава Говорухина в Эстонии очень любили. Из всех кинопроектов, в которых я принимала участие, на площадке Станислава Сергеевича была самая дисциплинированная и доброжелательная атмосфера. Он был настоящим мужчиной, как скала. Он очень уважительно относился ко всем участникам съемок. Кроме того, Говорухин запрещал использовать слово “массовка”, во время работы с ним все говорили: “актеры массовых сцен“.
Я каждый раз, затаив дыхание, работала рядом с режиссером. Училась дисциплине. Стнислав Сергеевич даже когда ругался, делал это как рыцарь. Станислав Говорухин очень тепло и внимательно относился ко всем. Во время личных бесед обращал внимание даже на мелочи и мог дать нужный совет. С улыбкой вспоминаю, как один раз он обнял меня за талию и сказал: “Никогда не худей! Женщина должна быть теплой и мягкой”, а в другой раз я пришла на съемки в модных рваных джинсах. Тогда режиссер спросил: “Что, совсем с деньгами плохо?“ и добавил: „Женщина должна ходить в платье”.
Уже во время съемок фильма «Конец прекрасной эпохи» говорили, что это, скорее всего, последний фильм режиссера Станислава Сергеевича. Так и случилось. Картина «Конец прекрасной эпохи», снятая несколько лет назад в Таллинне, и показанная в 2015 году, стала последней работой великого режиссера.
Я очень горжусь, что в свое время попала в команду Станислава Говорухина в Таллинне. Сегодня я испытываю чувство тоски. Уже с утра звонят люди, с которыми мы участвовали в создании фильма «Конец прекрасной эпохи», и вспоминают эти времена с грустью и теплом.
Вечная память!»
14 июня в возрасте 82 лет скончался режиссер и депутат Госдумы РФ Станислав Говорухин, сообщают российские СМИ со ссылкой на спикера Госдумы Вячеслава Володина. Народный артист РФ (2006) Станислав Говорухин поставил такие известные картины как «Место встречи изменить нельзя», «Вертикаль», «Ворошиловский стрелок» и другие.