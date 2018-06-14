Юлия Календа о Станиславе Говорухине: это был подарок судьбы – работать с таким великим режиссером!

В сердцах жителей Эстонии, которые успели поработать с Говорухиным, он навсегда останется самым доброжелательным российским режиссером, который умеет создать по-настоящему семейную атмосферу на съемочной площадке. Теле-и радиоведущая Юлия Календа работала плечом к плечу со Станиславом Сергеевичем на съемках фильма «Конец прекрасной эпохи» в Эстонии. Юлия делится воспоминаниями о режиссере:

«Станислава Говорухина в Эстонии очень любили. Из всех кинопроектов, в которых я принимала участие, на площадке Станислава Сергеевича была самая дисциплинированная и доброжелательная атмосфера. Он был настоящим мужчиной, как скала. Он очень уважительно относился ко всем участникам съемок. Кроме того, Говорухин запрещал использовать слово “массовка”, во время работы с ним все говорили: “актеры массовых сцен“.

ФОТО: Личный архив Юлии Календы

Я каждый раз, затаив дыхание, работала рядом с режиссером. Училась дисциплине. Стнислав Сергеевич даже когда ругался, делал это как рыцарь. Станислав Говорухин очень тепло и внимательно относился ко всем. Во время личных бесед обращал внимание даже на мелочи и мог дать нужный совет. С улыбкой вспоминаю, как один раз он обнял меня за талию и сказал: “Никогда не худей! Женщина должна быть теплой и мягкой”, а в другой раз я пришла на съемки в модных рваных джинсах. Тогда режиссер спросил: “Что, совсем с деньгами плохо?“ и добавил: „Женщина должна ходить в платье”.

Уже во время съемок фильма «Конец прекрасной эпохи» говорили, что это, скорее всего, последний фильм режиссера Станислава Сергеевича. Так и случилось. Картина «Конец прекрасной эпохи», снятая несколько лет назад в Таллинне, и показанная в 2015 году, стала последней работой великого режиссера.

Я очень горжусь, что в свое время попала в команду Станислава Говорухина в Таллинне. Сегодня я испытываю чувство тоски. Уже с утра звонят люди, с которыми мы участвовали в создании фильма «Конец прекрасной эпохи», и вспоминают эти времена с грустью и теплом.

Вечная память!»