Фото: 24-летняя актриса отправилась купаться голышом, но не забыла сделать фото

LimonЗвездыФото: 24-летняя актриса отправилась купаться голышом, но не забыла сделать фотоФото: 24-летняя актриса отправилась купаться голышом, но не забыла сделать фотоLimon.ee Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать14 июня 2018 г., 13:15ФОТО: Instagram / Instagram24-летняя актриса и модель Шантель Джеффрис поделилась в Instagram свежим горячим кадром, на котором позирует перед камерой голышом.ФОТО: Instagram / InstagramПо подписи к фото становится понятно, что Шантель решила приобрести загар без полосок от купальника. И, видимо, шикарная погода на Багамских островах ей в этом поможет!ФОТО: Instagram / Instagraminstagramактрисамодель