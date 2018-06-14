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  • Фото: 24-летняя актриса отправилась купаться голышом, но не забыла сделать фото

Фото: 24-летняя актриса отправилась купаться голышом, но не забыла сделать фото

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ФОТО: Instagram / Instagram

24-летняя актриса и модель Шантель Джеффрис поделилась в Instagram свежим горячим кадром, на котором позирует перед камерой голышом.

ФОТО: Instagram / Instagram

По подписи к фото становится понятно, что Шантель решила приобрести загар без полосок от купальника. И, видимо, шикарная погода на Багамских островах ей в этом поможет!

ФОТО: Instagram / Instagram

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