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  • «Я много курю, много пью... И мне хорошо!»: десять правил жизни Станислава Говорухина

«Я много курю, много пью... И мне хорошо!»: десять правил жизни Станислава Говорухина

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Станислав Говорухин.

ФОТО: TOOMAS TATAR / PM/SCANPIX BALTICS

Умер великий артист, режиссер и сценарист Станислав Говорухин. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, Говорухин скончался в санатории "Барвиха" после тяжелой и продолжительной болезни. Лайф вспомнил самые яркие цитаты из жизни великого деятеля кино.

Я много курю, много пью, у меня нет никакого распорядка дня. И мне хорошо
Мужество — это когда человек не даёт страху смерти руководить своей жизнью
Прекрасно отдаю себе отчет в том, что уже и мозги не те, и смелость не та, но при этом уверен: все равно я еще могу оставаться на коне

С нынешним молодым поколением уже ничего нельзя сделать — оно пропало. Надо спасать тех, кому сейчас два года, и тех, кто еще не родился

О ком сейчас снимают?! О моделях, ворах, проститутках. Без нравственных ограничений нет ни одного кинематографа в мире! Пора подумать об этом

Станислав Говорухин.

ФОТО: Valery Matytsin / Valery Matytsin/TASS

Я считаю, что это одна из больших ошибок и заблуждений — ставить во главу всего экономику

Женщина умнее мужчины. Мужчина думает о будущей карьере, а женщина — о детях, а значит, о том, в какой стране они будут жить, что будет с этой страной

Знаете, что такое для меня патриотизм? Нужно относиться к своей Родине как к своей матери. У неё много недостатков. Не всегда она правильно себя ведeт. Но она мать!

Станислав Говорухин.

ФОТО: TOOMAS TATAR / PM/SCANPIX BALTICS

Я никогда не думаю об американском, французском и другом зрителе. Или о жюри какого-нибудь фестиваля — мне это абсолютно неинтересно. Меня интересует успех в своей стране

Искусство политики и искусство режиссуры — это смежные области

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