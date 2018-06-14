Семь честных ответов на вопросы, которые вы всегда хотели задать проститутке
14. июнь 2018, 17:51
Портал Vice поговорил с 28-летней Энди Макарио — секс-работницей из Лондона, в Сети известной под ником Lila-Rose, и спросил у нее то, что вертится на языке у всех.
– Я сама себе сутенер. С клиентами мы договариваемся в Интернете.
– В среднем 150 фунтов в час. Но у меня есть система скидок.
– Я за безопасный секс. Плюс ко всему я стерилизована, так что забеременеть точно не смогу.
– Моему первому клиенту было то ли 70, то ли 80. Он попросил, чтобы я его как следует отшлепала.
– Я больше не встречаюсь с мужчинами.
Там, где это сделано, девушки чувствуют себя защищёнными. В случае чего они могут пойти в полицию и заявить об изнасиловании.
– Декриминализация. Это пошло бы на пользу всем.
На фото Энди можно взглянуть ЗДЕСЬ!