Семь честных ответов на вопросы, которые вы всегда хотели задать проститутке

– У тебя есть сутенер?

– Я сама себе сутенер. С клиентами мы договариваемся в Интернете.

– Сколько ты зарабатываешь?

– В среднем 150 фунтов в час. Но у меня есть система скидок.

– Ты предохраняешься?

– Я за безопасный секс. Плюс ко всему я стерилизована, так что забеременеть точно не смогу.

– Каким был твой первый день в профессии?

– Моему первому клиенту было то ли 70, то ли 80. Он попросил, чтобы я его как следует отшлепала.

– У тебя бывают серьезные отношения?

– Я больше не встречаюсь с мужчинами.

– Проституция должна быть легализована?

Там, где это сделано, девушки чувствуют себя защищёнными. В случае чего они могут пойти в полицию и заявить об изнасиловании.

– Что ждет секс-индустрию в будущем?

– Декриминализация. Это пошло бы на пользу всем.